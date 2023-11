Odbor državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor je potrdil predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 Prehitimo potres. V opoziciji so bili kritični, da v dokumentu ni konkretnih, zavezujočih usmeritev. V koaliciji so poudarili pomen ozaveščanja lastnikov objektov in iskanja gradbenih rešitev za dostopno utrditev stavb.