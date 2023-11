Dodatne obremenitve gospodarstva, ki jih predvideva predlog zakona o obnovi, so po mnenju Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) korak v napačno smer. Nekatere predvidene ukrepe pozdravljajo. Vendar so prepričani, da bi morali prihodke v državno blagajno povečevati prek višje gospodarske rasti in ne novih davkov.