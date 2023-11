Mariborski mestni svetniki so v drugem branju na današnji izredni seji potrdili spremembe letošnjega proračuna občine, ki se zvišuje za 932.000 evrov na 195,4 milijona evrov. Med drugim so med prihodke vključili dodatnih 777.600 evrov državnih sredstev za odpravo posledic avgustovskih naravnih nesreč. Ta dodaten denar bodo po besedah vodje urada za finance in proračun […]