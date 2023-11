Srake padle v Dortmundu, šok Barce proti Ukrajincem 24ur.com V nogometni Ligi prvakov je na sporedu 4. krog skupinskega dela. V Dortmundu sta se v zelo pomembnem obračunu za preboj v izločilne boje udarila Borussia in otoški Newcastle. Slavili so Nemci, ki so si z zmago 2:0 odprli vrata osmine finale. Šok je doživela Barcelona, ki je nepričakovano izgubila (0:1) na gostovanju pri ukrajinskemu Šahtarju, ki domače tekme igra v Hamburgu.

