Iz dneva v dan je vedno več takšnih, ki menijo, da bi morala Golobova vlada oditi, o potrebnih reformah, ki so jih pompozno napovedovali skupaj s časovnicami, namreč ni ne duha ne sluha. Ker so bili prvi ukrepi nove vlade predvsem rušenje vsega, kar je prejšnja vlada naredila dobrega, in sprejemanje nepremišljenih ukrepov, seveda ne čudi, da so bili storjeni koraki v škodo državljanov in gospodars ...