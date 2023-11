V 61. letu starosti je v soboto umrl Marjan Geohelli, avdiovizualni založnik, filmski distributer in prvi knjižni agent v Sloveniji, so sporočili iz kroga družine. Geohelli je bil tudi kulturni delavec, publicist, civilno-družbeni aktivist in knjižničar.

Rodil se je leta 1963. Na ljubljanski Filozofski fakulteti je študiral primerjalno književnosti in filozofijo, kasneje bibliotekarstvo. Zaposlil ...