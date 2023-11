CELJE Pijani romunski šofer z obrabljenima pnevmatikama Novice.si Celjskim prometnim policistom je na avtocesti izven naselja Lopata v roke padel romunski šofer, ki ga je srečanje z možmi postave stalo 1600 evrov, pripisali so mu še 18 kazenskih točk. Nanj so postali pozorni zaradi nezanesljive vožnje, kmalu pa so ugotovili, da ga je imel kar precej pod kapo, saj je alkotester pokazal 1,04 miligrame (dobri dve promili). Preverili so še tehnično brezhibnost in na ...

Sorodno









Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Jan Oblak

Kevin Kampl

Tanja Fajon