Slovenske tenisačice so zmagovito začele finalni turnir pokala Billie Jean King v Sevilli. Z 2:1 so premagale lanske finalistke Avstralke in se bodo v petek s Kazahstanom borila za uvrstitev v polfinale. Suvereno sta svoji nalogi opravila Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, izgubila pa je dvojica Veronika Erjavec/Ela Nala Milić. Prvo partijo turnirja dvanajstih najboljših reprezentanca na svetu je odig ...