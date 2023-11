Junak Giroud: Odločilna je bila naša vztrajnost 24ur.com Nogometaši AC Milana so si z zmago nad Paris Saint Germainom vnovič povečali možnosti za uvrstitev v izločilne boje elitne Lige prvakov. Potem ko so varovanci Stefana Piolija v prvem medsebojnem dvoboju s Parižani pred dvema tednoma na Parku princev zlahka položili orožje (0:3), so na domačem San Siru zaigrali bistveno bolje ter po zadetkih Rafaela Leaa in Oliviera Girouda slavili z 2:1....

