Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju vnovič znižale in pristale na najnižjih ravneh v več kot treh mesecih. Navzdol so jih potisnili podatki o krepkih zalogah v ZDA. Na drugi strani sicer skrbijo gospodarski kazalniki na Kitajskem, ki bi lahko nakazovali zmanjšanje globalnega povpraševanja po črnem zlatu. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena januarja, je bilo treba okoli ...