Nadzorniki Sončnega Kanina nepreklicno odstopili SiOL.net Marko Gorjanc, Uroš Zupan in Boštjan Novosel so v torek nepreklicno in s takojšnjim učinkom odstopili kot nadzorniki družbe Sončni Kanin. Kot so zapisali v izjavi za javnost, so se za to odločili zaradi kršitev in neskrbnega ravnanja direktorice podjetja Manuele Božič Badalič ter neodzivnosti Občine Bovec kot ustanoviteljice tega podjetja.

Sorodno