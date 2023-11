Mladoletniki so se sprli z žensko, vmešal se je kriminalist, to, kar je rekel in počel posnel mladoletnik Lokalec.si Na kolesarski stezi med Novo Gorico in Šempetrom se je po navedbah medijev konec minulega tedna v spor s skupino mladoletnih kolesarjev domnevno zapletel novogoriški kriminalist. Na PU Nova Gorica so za Primorske novice pojasnili, da o dogajanju niso bili obveščeni. Uvedli bodo notranjevarnostni postopek, v katerem bodo ugotovili okoliščine. Burno dogajanje je s telefonom posnel eden od vpletenih ...

Sorodno





Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Zoran Janković

Sanja Ajanović Hovnik