(2 milijona evrov v privatne “đepove” za jahto in avtomobile) Hrvaški policisti pridržali nekdanjega dekana geodetske fakultete Almina Đapa in enega profesorja Politikis Hrvaška policija je davi v Zagrebu po nalogu Urada evropskega javnega tožilca začela veliko akcijo, v kateri po informacijah portala hrvaške televizije N1 preiskujejo okoli 30 ljudi. Med pridržanimi osumljenci sta nekdanji dekan fakultete in profesor, sumijo pa jih zlorabe evropskih sredstev. Povzročili naj bi za okoli dva milijona evrov škode. Iz Urada evropskega javnega […]

