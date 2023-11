Tujca v Ljubljani posilila žensko, sedaj so jima zaradi nejasnosti razveljavili sodbo Maribor24.si Višje sodišče je razveljavilo sodbo, s katero sta bila kosovska državljana obsojena na šest let zapora in petletni izgon iz Slovenije zaradi skupinskega posilstva ženske v enem od parkov v Ljubljani marca lani, poročajo mediji. Po odločitvi višjega sodišča bo treba v ponovnem sojenju primer še enkrat natančno preučiti. Zanikala dejanje, čeprav je bil dokaz njuna semenska tekočina Varnostniki so ma ...

