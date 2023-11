Slovenjgraška bolnišnica z izzivi zagotavljanja kadrov in negativnim poslovanjem Lokalec.si Slovenjgraška bolnišnica je v prvih devetih mesecih po ocenah poslovala s 4,3 milijona evrov primanjkljaja. Vodstvo navaja več razlogov za to, svet zavoda pa mu je na torkovi štiriurni seji naložil pripravo dodatnih gradiv. V bolnišnici bi potrebovali vsaj 20 dodatnih zdravnikov, akutno je pomanjkanje anesteziologov in srednjih medicinskih sester. Skupni ocenjeni prihodki Splošne bolnišnice Sloven ...