Zaradi nesoglasij z občino in direktorico odstopili nadzorniki Sončnega Kanina N1 Družba Sončni Kanin, ki upravlja smučišče Kanin, je ostala brez nadzornikov. Ustanoviteljica družbe Občina Bovec naj bi sicer celoten petčlanski nadzorni svet sama razrešila že v ponedeljek, danes pa so trije nadzorniki sporočili, da so sami v torek nepreklicno odtopili.

