Uslužbenec novogoriške policije vpleten v incident z mladoletniki SiOL.net Na kolesarski stezi med Novo Gorico in Šempetrom naj bi se po navedbah nekaterih medijev konec preteklega tedna v spor s skupino mladoletnih kolesarjev domnevno zapletel novogoriški kriminalist. Na PU Nova Gorica so danes pojasnili, da ni šlo za kriminalista, po dogodku pa so uvedli notranjevarnostni postopek za ugotovitev okoliščin.

