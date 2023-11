Greste prvič na Liffe? Ti predlogi vam bodo pomagali. SiOL.net Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe) ne spada med festivale prve lige, ki gostijo slavnostne premiere in jih obiščejo hollywoodski zvezdniki, ampak to je za filmoljube pravzaprav v redu, saj imamo namesto tega festival, ki je osredotočen na filme in občinstvo. Za vse tiste, ki se Liffa še niste udeležili, smo pripravili uvod v osnove festivala in izbor najodmevnejših filmov.