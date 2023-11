Na plazu Blate bo danes vzpostavljen sistem alarmiranja. Prebivalci vasi Klemenčevo in Bistričica so se morali zaradi domnevne aktivnosti plazu konec oktobra preventivno evakuirati. Po pregledu plazu so pristojni ugotovili, da plaz ni spreminjal oblike, zato so se evakuirani lahko vrnili domov. Tudi na Gorenjskem po minulem deževju še vedno največ težav povzročajo zemeljski plazovi. Aktiven ostaj ...