“I’ll be back” – “Kozjanski bik” Zdravko Počivalšek se je vrnil v politiko, tokrat k Janševi “vladi v senci” topnews.si Izvršilni odbor SDS je na torkovi seji sprejel sklep o imenovanju strokovnega sveta SDS, ki ga v ožji sestavi sestavljajo predsedniki 12 odborov, so v stranki zapisali v sporočilu za javnost. Predsedniki odborov so večinoma vidni člani stranke SDS, med njimi pa sta tudi nekdanja ministra iz kvot drugih strank – Zdravko Počivalšek in Jože […]...

