Poklukar za podpis dogovora med BiH in Frontexom: “Varnost je na preizkušnji” N1 Slovenijo je obiskal minister za varnost Bosne in Hercegovine Nenad Nešić. V luči migracijskih razmer v regiji je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar izpostavil potrebo po krepitvi sodelovanja med ministrstvoma in policijama obeh držav ter BiH pozval k podpisu dogovora s Frontexom.

Sorodno