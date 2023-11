Direktorica Sončnega Kanina: Razlog za odstop nadzornikov je lažen, neresničen in zavajajoč Primorske novice Razlog, ki so ga nadzorniki družbe Sončni Kanin navedli za svoj nepreklicen odstop, je lažen, neresničen in zavajajoč, poudarja direktorica upravljalca kaninskega smučišča Manuela Božič Badalič. Nadzorniki so sicer v izjavi za javnost zapisali, da so se za odstop odločili zaradi kršitev in neskrbnega ravnanja direktorice. Zoper vse člane nadzornega sveta bo vložila tudi kazenske ovadbe.

