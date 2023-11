V živo: Napoli le zabil Nemcem, golijada Sociedada Sportal V sredo zvečer si lahko v ligi prvakov napredovanje med 16 najboljših zagotovita Bayern in Real Madrid. V torek je to že uspelo branilcu naslova Man Cityju ter slovenskemu Leipzigu, Bavarci pa lahko zdaj izboljšajo kar nekaj rekordov lige prvakov. V Köbenhavnu, kjer bo 17. novembra gostovala Kekova četa, bo v središču pozornosti napadalec rdečih vragov Rasmus Hojlund. Dogajanje se je začelo ob 18.45 v Neaplju in San Sebastianu. Vsi rezultati na Sportalu v živo.

