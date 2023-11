Strokovnjaki so povedali svoje: nekateri krajani Strug se bodo selili SiOL.net "To območje je nevarno in ne moremo zagotoviti varnosti, ki jo takšna naselja potrebujejo. Teh deset hiš bo uvrščenih na seznam objektov, ki jih bo potrebno nadomestiti. Državna tehnična pisarna bo še naprej pregledovala objekte, vseh šest tisoč. Morda se bo do 17. novembra še našla kakšna hiša, ki jo bo treba nadomestiti," je po današnjem sestanku s krajani Strug povedal državni sekretar Boštjan ...

