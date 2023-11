Poveljnik 15. polka vojaškega letalstva zavrača očitke o nepravilnostih SiOL.net Poveljnik 15. polka vojaškega letalstva Janez Gaube je zavrnil očitke o domnevnih nepravilnostih v polku, med drugim o kraji materiala in alkoholiziranosti zaposlenih, češ da so netočne in neresnične. Dejal je, da so bili očitki obravnavani po celotni liniji vodenja in poveljevanja v vojski ter zavrženi tudi na okrožnem državnem tožilstvu.

