Pobegnil je z gotovino in škatlico cigaret 24ur.com Mariborski policisti so prejeli obvestilo, da se je v prostorih bencinskega servisa na Mlinski ulici v Mariboru zgodil rop. Moški je z nevarnim predmetom zagrozil zaposlenemu in peš pobegnil z gotovino in škatlico cigaret.

Sorodno











Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Tanja Fajon

Zoran Janković