Na okrožnem sodišču v Kopru so štirje nekdanji vodilni v Marini Portorož pričali o poslih, s katerimi naj bi Bojan Petan in soobtoženi izčrpavali Terme Čatež s ciljem prevzema te družbe. Nekdanji direktor Marine Boris Zupančič je ocenil, da bi delnice Term Čatež lahko prodal po višji ceni, kot so jo pozneje plačale Terme.