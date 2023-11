Pretepla sta ga in mu ukradla kolo Dnevnik Kranjski policisti so prijeli neznanca, ki sta v soboto oropala 55-letnega moškega. O kaznivem dejanju so jih obvestili okoli 14. ure. Moški je povedal, da sta ga dva neznanca pretepla in mu potem vzela kolo. Policisti so opravili ogled kraja...

