Kamničanom prvi veliki derbi sezone Dnevnik Odbojkarji Calcita Volleyja so dobili prvi veliki derbi državnega prvenstva proti ACH Volleyju. V domači dvorani so branilce naslova premagali s 3:0 (20, 17, 21) in tako po sedmih krogih ostajajo neporaženi in celo brez izgubljenega niza. Gostitelji...

