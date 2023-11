Po sporu in stavki vendarle posijala luč na koncu tunela SiOL.net Kot vse kaže, se bo kolesje košarkarske lige Nova KBM kmalu znova zavrtelo. Po današnjem začetku stavke košarkarskih sodnikov na tekmah članskih tekmovanj pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije so predstavniki 1. SKL in zastopnik sodnic in sodnikov vendarle dosegli dogovor, a tega morajo najprej doseči še v preostalih članskih tekmovanjih, ob tem pa mora za piko na vse skupaj potrditi še izvršni odbor KZS.

