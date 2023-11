Bosta infekcijsko kliniko gradili podjetji Kolektor Koling in CGP? 24ur.com Infekcijsko kliniko v Ljubljani bosta za 95,5 milijona evrov gradila idrijski Kolektor Koling in novomeški CGP. Tako je odločil Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. Njuna ponudba je bila med tremi prispelimi najcenejša in tudi edina dopustna. A odločitev še ni pravnomočna. Se bodo drugi ponudniki na odločitev urada – v osmih delovnih dneh – pritožili? Bodo kliniko, ki se je v dveh...