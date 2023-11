Letošnji 34. Ljubljanski filmski festival Liffe je včeraj otvoril celovečerec Varuhi formule, ki je nastal v koprodukciji Srbije, Slovenije, Črne gore in Severne Makedonije. Režiral ga je Dragan Bjelogrlić, skoraj pričakovano pa je za glasbo v filmu poskrbel Magnifico v sodelovanju s Konstrakto. Film o jugoslovanski skrivnosti atomske bombe pa je bolj kot to film o človečnosti, empatiji in razumevanju.