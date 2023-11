Kopitar s 400. golom kariere zakoličil zmago Kraljev pri vodilni ekipi lige RTV Slovenija Hokejisti Los Angelesa so z odliko končali turnejo štirih gostovanj. 100-odstoten izkupiček so potrdili na gostovanju pri vodilni ekipi Lige NHL v Las Vegasu, kjer so slavili s 4:1.

