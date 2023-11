Končala se je stavka hollywoodskih igralcev SiOL.net Sindikat ameriških filmskih in televizijskih igralcev SAG-AFTRA je s filmskimi in televizijskimi studii dosegel dogovor o novi kolektivni pogodbi, s čimer se je stavka končala. Dogovor morajo sicer potrditi še člani sindikata, ki so stavkali skupaj 118 dni.

