30 točk Dončića ni bilo dovolj za zmago Maribor24.si Po Denverju so danes na domačih tleh klonili proti Torontu s 116:127, slovenski košarkarski biser v dresu teksaške ekipe Luka Dončić pa je v dobrih 38 minutah dosegel 31 točk, osem podaj, sedem skokov in štiri ukradene žoge. Pri teličkih, ki so nastopili brez centra Derecka Livelya II, je bil poleg Dončića (iz igre je metal 11:26, od tega za 3 točke 2:10), drugi strelec Kyrie Irving z 22 točkami. ...

