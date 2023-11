Picassov portret Marie-Therese Walter prodali za 139 milijonov dolarjev SiOL.net Sliko španskega umetnika Pabla Picassa Femme a la Montre, ki prikazuje portret Marie-Therese Walter, so v sredo na dražbi avkcijske hiše Sotheby's v New Yorku prodali za 130 milijonov evrov (139,3 milijona dolarjev). To je druga najvišja cena, ki so jo kdaj dosegle Picassove mojstrovine, piše francoska tiskovna agencija AFP.

