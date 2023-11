Ostra kot britev in pripravljena, da utiša škotske navijače SiOL.net Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin je odlično pripravljena na dvoboj kariere, ki jo čaka 18. novembra v Manchestru v Veliki Britaniji. "To so bile moje najboljše priprave doslej," je po napornem pripravljalnem ciklusu zadovoljna 25-letna borka iz Šmartnega ob Savi, ki se bo v svoji 25. poklicni borbi spopadla z izkušeno 33-letno Škotinjo Hannah Rankin.

