Slovenke se pripravljavljo na Kazahstan, Italijanke prve polfinalistke Sportal Sredin dvoboj skupine C teniškega pokala Billie Jean King v Sevilli med Španijo in Kanado se je zavlekel pozno v noč. Kanada je zmagala s 3:0, v zadnjem obračunu je bila teniška naveza Eugenie Bouchard/Gabriela Dabrowski boljša od domače teniške kombinacije Rebeka Masarova/Sara Sorribes s 6:3 in 7:5. Italijanke pa so se kot prve uvrstile v polfinale. V drugi tekmi skupine D so proti Nemčiji povedle z 2:0 in tako dvoboj dvojic ne bo več odločal o končnem razpletu.

Sorodno