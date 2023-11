Robot človeka zamenjal za škatlo in ga stisnil do smrti Maribor24.si Robot je v Južni Koreji do smrti stisnil človeka, ker ga ni ločil od škatel s hrano, s katerimi je rokoval, poroča BBC . Nesreča se je zgodila, ko je moški delovanje pregledoval robota. Robotska roka, ki je človeka zamenjala za škatlo zelenjave, ga je zgrabila in njegovo telo potisnila na tekoči trak ter mu zdrobila obraz in prsni koš, poroča južnokorejska tiskovna agencija Yonhap. Nesrečnika so p ...

