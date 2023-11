Slovenija v aktivnih pripravah na prevzem predsedovanja Barcelonski konvenciji Vlada RS Le še en mesec nas loči do 23. Zasedanja držav pogodbenic Barcelonske konvencije COP 23 (angleško Contracting Parties – COP). V tednu med 5. in 8. decembrom 2023 bo Slovenija v Portorožu gostila zasedanje sredozemskih držav in drugič v zgodovini prevzela dvoletno predsedovanje Konvenciji o varovanju morja in obal Sredozemlja, bolj znani pod imenom Barcelonska konvencija.

