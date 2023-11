Danes in jutri, se bodo pripadnice in pripadniki 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije usposabljali skupaj s posadkami zavezniškega letala C-17 globemaster. Slednja bodo v vidnem delu dneva preletavala zračni prostor Slovenije na različnih smereh in na nizkih višinah, poroča letalski portal Sierra5.net.

Načrtovano letenje bo dnevno potekalo na eni smeri in z intenz ...