Ameriški državni sekretar Antony Blinken je po pogovorih v Seulu danes opozoril, da sta Washington in Seul globoko zaskrbljena zaradi vse večjega in nevarnega vojaškega sodelovanja Severne Koreje in Rusije. Kitajsko je pozval, naj Severni Koreji prepreči "destabilizacijska" dejanja, kot so izstreljevanje balističnih raket in jedrski poskusi.