Stroj za zmagovanje se je zataknil RTV Slovenija "Kot kapetan si nisem želel dopustiti, da nas spet tepejo in fantje so to vzeli resno," je bil po gladki zmagi Calcita Volleyja nad ACH-jem zadovoljen kapetan Uroš Planinšič, ki je odlično razigraval soigralce.

