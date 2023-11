Umrl igralec in lutkovni animator Jernej Slapernik SiOL.net V 76. letu starosti se je poslovil dolgoletni sodelavec Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL), igralec in lutkovni animator Jernej Slapernik, so danes sporočili iz LGL. V 40-letni karieri v LGL je Slapernik sodeloval v več kot 70 premiernih uprizoritvah.

Sorodno





Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Anže Kopitar

Zoran Janković