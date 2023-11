Znana Slovenka drugič postala mamica Zadovoljna.si Priljubljena pevka skupine Zaka' pa ne, televizijska in radijska voditeljica Ljubica Špurej Jazbinšek, je včeraj razveselila svoje oboževalce s čudovito novico – postala je mamica, in to že drugič!

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Anže Kopitar

Zoran Janković