Danes je v Državnem zboru potekala nujna seja Odbora za zunanjo politiko, kjer je beseda tekla o predlogu deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela in o trenutnem spopadu med Izraelom in Hamasom. Prvak Slovenske demokratske stranke Janez Janša je na seji izpostavil, da se v Gazi, kjer vlada teroristična organizacija Hamas, otroke uči, da postanejo teroristi. “V Gazi se otok ...