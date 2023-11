Evropska vesoljska agencija (Esa) je fotografijo Zemlje, ki jo je posnela kamera na 6000 kilometrov oddaljenem satelitu Trisat-R izbrala za fotografija tedna na področju tehnologije (Technology image of the week), so sporočili iz podjetja Skylabs. Fotografija je bila posneta z izjemno miniaturno kamero velikosti manj kot dveh kubičnih milimetrov. Slovenski nanosatelit Trisat-R, ki so ga […]