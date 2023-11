Raziskava, ki politiki in predsedniku vlade ne prinaša dobrih novic N1 Raziskava Ogledalo Slovenije je izmerila občuten padec zaupanja v večino političnih institucij, največ zaupanja so izgubili vsi trije predsedniki, med njimi največ predsednik vlade, so sporočili iz družbe Valicon. Slovenci med institucijami najbolj zaupajo civilni zaščiti, med poklici pa gasilcem.

Sorodno





Omenjeni Valicon Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Anže Kopitar

Tanja Fajon