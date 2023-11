V novem atlasu preverite, katere naravne nesreče so bile v vašem kraju 24ur.com Na Oddelku za naravne nesreče pri Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU so izdelali spletni Geografski atlas naravnih nesreč v Sloveniji. Obsega podatke o zgodovinskih naravnih nesrečah v državi in podatke o nevarnosti za najpogostejše tipe naravnih nesreč na določenih lokacijah. Posvečen je 100. obletnici rojstva slovenskega geografa Ivana Gamsa.

Sorodno

Omenjeni Delo

Ljubljana

potres Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Anže Kopitar

Tanja Fajon