Delovni stroj pretrgal žico z visoko napetostjo in povzročil eksplozijo Primorski dnevnik V Vidmu je danes zjutraj na gradbišču na območju ulice Piutti odjeknila močna eksplozija. Delovni stroj je z ročico pretrgal električno žico z visoko napetostjo, pri čemer je kabel padel na tla in se je električni tok razširil na plinsko cev in na nekaj plinskih števcev bližnjih stavb. Vnel se je požar. Operater delovnega stroja, ki se v nezgodi na srečo ni poškodoval, je uspel pogasiti gorečo pli ...

